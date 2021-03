Kıyı erozyonu meclis gündeminde

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Atakum sahilinde yaşanan kıyı erozyonunu Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne taşıdı. İYİ Parti ve CHP'li meclis üyelerinin de aynı konuda soru önergesi verdiği mecliste konuşan Başkan Deveci, "O barınağın mendireği uzatılmadan, o sahilde bir şey yoktu. Ne zaman uzatıldı, işte on yıl içerisinde bu hale geldi. Demek ki denizden aldığınızı, denize geri vereceksiniz" dedi

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Atakum sahilinin Çakırlar Yalı Mahallesi bölgesinde yaşanan kıyı erozyonunu Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gündeme getirdi. Önceki haftalarda Atakum sahilinde erozyona uğrayan alanda onlarca ağaç köklerinden sökülmüş, mahalleli erozyon nedeniyle ağaçların kaybedilmesine tepki göstermişti. Başkan Deveci de alanda inceleme yaparak, Atakum sahili için akademik bir kurulun çalışması gerektiğini söyleyerek konuyu Büyükşehir Meclisi'ne taşıyacağını belirmişti. Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı oturumunda Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Üyeleri Ayhan Ayvaz, Füsun Uzun ve Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili Atila Tekcan ve Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Meclis Üyesi Hasan İpek yazılı soru önergesi verirken, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci de, "O barınağın mendireği uzatılmadan, o sahilde bir şey yoktu. Ne zaman uzatıldı, işte on yıl içerisinde bu hale geldi. Demek ki denizden aldığınızı, denize geri vereceksiniz" diye konuştu.

"Yapılan her iş sahille karayı ayırdı"

Dereköy Balıkçı Baranığa'nın geçmişini bildiğini ifade eden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Ben o zaman Taflan'da oturuyordum. Rahmetli Baki Gevez, DSİ müdürüydü. Balıkçı Barınağı'nın mendireğinin uzatıldığı tarihte orada Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın tesisleri vardı. Kısa bir süre sonra o tesislerin önündeki kumsal deniz tarafından alındı. Hatta deniz, orada bulunan havuza kadar müdahale etti. O zaman biz dilekçe verdik. Hatta şunu yaptık. DSİ Genel Müdürlüğü'nde buna benzer modelleme sistemi var. DSİ Genel Müdürlüğü'nde Karadeniz'in 25-30 yıllık dalga seyiri var. Ona göre, orada bir rapor hazırlattık. O raporu da Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm ilgili kurumlara verdik. Şimdi ise o raporu verdiğimiz kurumlarda da bulamıyoruz. Dediler ki bize, bu uzatma devam ederse bu şekliyle, tarif ettikleri yer polis kolejinin şu anda bulunduğu yer, 7-8 yılda bu sahilin kumsalı denizle karışır, orada kumsal kalmaz. Her yere başvurduk. O balıkçı barınağının 60-70 metrelik uzantısını kısaltmak yerine, o denize bir yığın masraf edildi. Her yapılan iş sahille karayı birbirinden ayırdı. Şu anda polis kolejinin oraya kadar geldi. Orada sadece bir çalışma yapmak, kum doldurmak yetmiyor. Oradaki balıkçı barınağının mendireğinin kısaltılması lazım. Bunun için mühendis olmaya da gerek yok. O barınağın mendireği uzatılmadan, o sahilde bir şey yoktu. Ne zaman uzatıldı, işte on yıl içerisinde bu hale geldi. Demek ki denizden aldığınızı, denize geri vereceksiniz. Eğer bu yapılırsa, orada 60-70 metrelik bir kısaltma olursa, o diğer palyatif tedbirlerle 5-6 yılda Taflan ve Dereköy arasındaki o sahil eski haline kavuşur. Bunu herkes söylüyor" şeklinde konuştu.

"Erozyon engellenecek"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, "Sayın başkanım kısaltma yetmiyor. Şu anda bu konuda bir proje çalışılıyor. Bir proje üretildi ve uygulanacak. Mesele çözüme kavuşuyor. Buna bağlantılı olarak ifade ediyorum, bizim özellikle şu anda Kurupelit'teki Balıkçı Barınağı'nın, marina diye ifade edilen yerle ilgili burada konuştuğumuz konulara sebebiyet verecek bir projenin uygulanması asla söz konusu değil. Özellikle Dereköy'deki barınaktan sonra gelen Çatalçam sahilindeki kıyı erozyonunun nedeni doğru. Biz de bununla ilgili toplantı yaptık tekrar. Altyapılar Genel Müdürlüğü bununla ilgili de ödenek aktarımı gerçekleştirilecek. Ama konuya sebep olan şey, Dereköy'deki barınağının yapım şekli. Geçmişte bir kısım yapılan şeyler hatalı olmuş olabilir. Altyapılar Genel Müdürlüğü bizim de takibimizle birlikte OMTEL Otel'den, Dereköy Balıkçı Barınağı'na kadar çalışmamız devam ediyor. Erozyon engellenecek. Altyapılar Genel Müdürlüğü bununla ilgili teknik çalışmayı yaptı, kararını verdi" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti ve CHP'li meclis üyelerinin Samsun Büyükşehir Meclisi'ne verdikleri yazılı önergede ise meclis üyelerinin akademisyenler ve uzmanlarla gerçekleştirdiği görüşmelerden sonra tespit edilen sorunlara dikkat çekildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı