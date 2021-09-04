Kıyı emniyeti yanan teknedeki 4 kişiyi kurtardı
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Kıyı emniyeti yanan teknedeki 4 kişiyi kurtardı

Kıyı emniyeti yanan teknedeki 4 kişiyi kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizde yanmakta olan teknede bulunan 4 kişi kıyı emniyeti tarafından kurtarıldı.

- Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizde yanmakta olan teknede bulunan 4 kişi kıyı emniyeti tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Göcek Dış Göbün Koyu mevkiinde yanmakta olan bir tekneden yardım çağrısında bulunuldu. İçinde 4 kişi bulunan 24 metre boyundaki teknedeki yangın, KIYEM-5 botu tarafından söndürülüp yedeklenerek Göcek Marina'ya emniyetle yanaştırıldı. Teknedeki 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(Murat Yalçın/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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