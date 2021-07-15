Kıyı Emniyeti'nden 15 Temmuz anısına Üsküdar'da saygı geçişi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kıyı Emniyeti'nden 15 Temmuz anısına Üsküdar'da saygı geçişi

Kıyı Emniyeti'nden 15 Temmuz anısına Üsküdar'da saygı geçişi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde şehitler ve gaziler için saygı geçişi düzenledi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde şehitler ve gaziler için saygı geçişi düzenledi. Programın son durağı olan Üsküdar Sahili'ne gelen ekipler su gösterisi yaptı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 2 römorkör, 4 bot ve 3 zodyak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında saygı geçişine katıldı. Beylerbeyi'nde bulunan müdürlük binasından hareket eden ekipler, Anadolu Yakası kıyısından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altına geldi. Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri etkinlik kapsamında son olarak ise Üsküdar Sahili'ne ulaştı. Burada zodyak botlar geçiş yaparken, römorkörler de su gösterisi gerçekleştirdi. Gösteriyi ilgiyle izleyen vatandaşlar, o anları cep telefonları ile kayda aldı.

(Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik/İHA)

Kıyı Emniyeti'nden 15 Temmuz anısına Üsküdar'da saygı geçişi
Kıyı Emniyeti'nden 15 Temmuz anısına Üsküdar'da saygı geçişi
Kıyı Emniyeti'nden 15 Temmuz anısına Üsküdar'da saygı geçişi
Kıyı Emniyeti'nden 15 Temmuz anısına Üsküdar'da saygı geçişi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Tarkan İlyas Tetik Ebru Gündeş
Spor Ali Koç Aykut Kocaman Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kıyı Emniyeti'nden 15 Temmuz anısına Üsküdar'da saygı geçişi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.07.2021 15:23:11. #1.13#

title