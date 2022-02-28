Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 35 daimi işçi alınacak - Haberler

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 35 daimi işçi alınacak

AA, Mustafa Çalkaya - Ekonomi
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 35 daimi işçi alınacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 35 daimi işçi alımı yapacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 35 daimi işçi alımı yapacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 20 gemici ve 15 yağcı statüsünde personel istihdamına ilişkin başvurular, Türkiye İş Kurumu ( İşkur ) üzerinden gerçekleştirilecek.

İlanlar, İŞKUR'un "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" internet adresinde yayımlanacak.

Gemici adaylarında, usta gemici ya da üst yeterliliğe ve yeterlilikle alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara ve belgelere sahip olma şartı aranıyor.

Yağcı adaylarının da bu meslek ya da üst yeterlilikle ilgili belgelere sahip olması gerekiyor.

Başvurular, belirtilen sürelerde İŞKUR'un internet sitesinden ya da kurumun hizmet merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecek.

İŞKUR, nihai listelerin ulaşmasını müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihini ayrıca duyuracak.

AA / Mustafa Çalkaya - Ekonomi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Gazete, İŞKUR, işçi, Ekonomi, Haberler

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