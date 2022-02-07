Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 33 daimi işçi alınacak - Haberler Ekonomi
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 33 daimi işçi alınacak

AA, Arife Yıldız Ünal - Ekonomi
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 33 daimi işçi alınacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 33 daimi işçi alımı yapılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 33 daimi işçi alımı yapılacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 33 daimi işçi statüsünde personel istihdamına ilişkin başvurular, Türkiye İş Kurumu ( İşkur ) üzerinden yapılacak.

İlanlar, İŞKUR'un "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" internet adresinde yayımlanacak.

Nihai listelerin ulaşmasını müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün personel alımı, deniz trafik operatörü, ikinci kaptan, büro personeli ve mühendis istihdamını kapsıyor.

AA / Arife Yıldız Ünal - Ekonomi

Türkiye İş Kurumu, Gazete, İŞKUR, işçi, Ekonomi, Haber

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