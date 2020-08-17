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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 32 personel alınacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde 32 personel istihdam edilecek.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 32 personel alınacak
17.08.2020 08:57 | Son Güncelleme: 17.08.2020 09:36

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde 32 personel istihdam edilecek.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, üniversitelerin çeşitli bölümlerinden lisans ve ön lisans mezunu adayların, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (P1 ve P93) puanlarına göre 32 personel alımı yapılacak.

Başvurular, Türkiye İş Kurumu üzerinden gerçekleştirilebilecek. İlanlar, Türkiye İş Kurumunun (https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx) internet adresinden yayımlanacak.

Alınacak personelden 10'u deniz trafik operatörü, 20'si büro personeli, 2'si mühendis kadrolarında görevlendirilecek.

Kaynak: AA

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