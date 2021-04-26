Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 5 personel alacak
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, daimi işçi statüsünde görevlendirmek üzere 5 personel alacak.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, daimi işçi statüsünde görevlendirmek üzere 5 personel alacak.
Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu 5 kişi "büro personeli" olarak görev yapacak.
Başvurular, 30 Nisan'a kadar Türkiye İş Kurumu üzerinden gerçekleştirilecek.
Sözlü sınav, mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık