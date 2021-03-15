Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 36 personel alacak
15.03.2021 08:35 | Son Güncelleme: 15.03.2021 08:38
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, daimi işçi statüsünde 36 personel istihdam edecek.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, daimi işçi statüsünde 36 personel istihdam edecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Genel Müdürlük, 10 deniz trafik operatörü, 4 ikinci kaptan, 6 ikinci mühendis, 13 büro personeli (memur) ve 3 mühendis olmak üzere 36 personel alacak.
Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak.
Konuya ilişkin ilanlar, sözlü sınav yeri ve tarihi, İŞKUR'un internet adresinde yayımlanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal