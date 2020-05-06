Kıyı Emniyeti bu kez, deniz fenerine takılan karabatağı kurtardı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, Haydarpaşa iç mendirek fenerinin korkuluk demirine takılan bir karabatağı kurtardı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, Haydarpaşa iç mendirek fenerinin korkuluk demirine takılan bir karabatağı kurtardı.

Denizlerde önemli görevler icra eden Kıyı Emniyeti Genel Müdürülüğü ekipleri, denizde kendilerine ihtiyacı olan her canlının yanında olmayı sürdürüyor.

Müdürlüğün fener bakım ekibi, Boğaz hattında Fener-1 botuyla seyir halindeyken bir karabatağın Haydarpaşa iç mendirek fenerinin korkuluk demirine takıldığını fark etti.

Botla kıyıya yanaşan görevliler, Haydarpaşa iç mendirek fenerine çıktı. Görevliler, kanadından yaralanan karabatağı kurtardıktan sonra sağlık kontrolü için Üsküdar Belediyesinin Minik Dostlar Kliniğine götürdü.

Kaynak: AA