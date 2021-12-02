Marmara Bölgesi için kuvvetli lodos uyarısı yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Marmara Bölgesi için kuvvetli lodos uyarısı yapıldı

AA / Semra Orkan - Haberler | Güncel
Marmara Bölgesi için kuvvetli lodos uyarısı yapıldı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısında bulundu.

1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın 06.00-22.00 saatleri arasında lodos, Marmara Bölgesi'nde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esecek.

Açıklamada, şiddetli esecek lodos nedeniyle vatandaşların olası çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu fırtına uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu fırtına uyarısı

 Hobi amaçlı dalış yapan vatandaş, zıpkınla 55 kiloluk akya balığı avladı

Hobi amaçlı dalış yapan vatandaş, zıpkınla 55 kiloluk akya balığı avladı

 Meteoroloji'den yeni uyarı: Fırtına yurdu terk ediyor, doğu bölgelerde kar yağışı görülecek

Meteoroloji'den yeni uyarı: Fırtına yurdu terk ediyor, doğu bölgelerde kar yağışı görülecek

AA / Semra Orkan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title