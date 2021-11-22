Kıyı Ege için gök gürültülü sağanak uyarısı

Kıyı Ege'de yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, İzmir ve Aydın çevreleri ile Manisa'nın kuzey ve batısında kuvvetli, Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri

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