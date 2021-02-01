Kıyı Ege'de "gök gürültülü sağanak" bekleniyor

Kıyı Ege'de akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Kıyı Ege'de akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların, İzmir'in merkezi ile batısı ve Muğla'nın Bodrum ile Milas ilçelerinde kuvvetli, İzmir'in güneyi ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal