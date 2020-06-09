Kıyı Ege Belediyeler Birliği encümen toplantısı yapıldı
Kıyı Ege Belediyeler Birliği encümen toplantısı telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
09.06.2020 16:40 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:19
Kıyı Ege Belediyeler Birliği encümen toplantısı telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
Toplantı hakkında bilgi veren Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan "Kıyı Ege Belediyeler Birliği Encümen Toplantısını telekonferans yöntemiyle gerçekleştiriyoruz. Belediye başkanı arkadaşlarımızla birlikte pandemi süresinde gerçekleştirilen çalışmalarımızı değerlendirip, yaz sezonu öncesi yapılacaklarla ilgili fikir alış verişinde bulunuyoruz."dedi. - BALIKESİR
Kaynak: İHA