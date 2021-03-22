Kıyı deniz dibinden 2 saatte çıkan atık isyan ettirdi
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Kıyı deniz dibinden 2 saatte çıkan atık isyan ettirdi

22.03.2021 11:21 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:27
Kıyı deniz dibinden 2 saatte çıkan atık isyan ettirdi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, kıyı ve deniz temizliği yapıldı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, kıyı ve deniz temizliği yapıldı. 2 saatte bir römork dolusu atık toplandı. Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nejmettin Kaya, "Kısa sürede ne ararsanız çıktı. Koronavirüsten ders alıp daha temiz olmamız gerekirken tam tersi durumla karşı karşıyayız" dedi.

Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 'Doğa ve denizi evlatlarımıza miras bırakalım' adlı projeyi hayata geçirdi. Proje kapsamına, ilçeye 65 kilometre mesafedeki turistik Bozburun Mahallesi'nde deniz kıyısı ile dip temizliği gerçekleştirildi. Bozburun Su Kooperatifi'nden bir dalgıç eşliğinde yapılan temizlik çalışması 2 saat sürdü. Deniz dibinden kano, lastik, meşrubat kutuları, plaka, tabak, lavabo ve halı çıktı. Denizden çıkanlar katı atık tesisine gönderildi.

2 saatte 1 römork dolusu atık çıkmasına tepki gösteren Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nejmettin Kaya, "Denizlerimiz bizlere atalarımızdan emanet, evlatlarımıza mirastır. Çıkan atıklar insan eliyle denize atılmış. Teneke içecek kutuları ezilerek denize atılmış. Bir aracın plakası yine denizden çıktı. Bu plaka buraya nasıl atıldı, araç nerede, sahibi hiç mi aramadı sormak lazım. Koronavirüs döneminden ders alıp daha temiz olmamız gerekirken tam tersi durumla karşı karşıyayız. Kısa sürede denizden ne ararsanız çıktı. Tam kapasite ile temizlik yapılsa kim bilir daha neler çıkacaktır. Her hafta deniz kıyı dibi ve orman içlerinde temizlik çalışmalarımız devam edecektir. Lütfen doğamıza sahip çıkalım" dedi.

Kıyı deniz dibinden 2 saatte çıkan atık isyan ettirdi
Kıyı deniz dibinden 2 saatte çıkan atık isyan ettirdi
Kıyı deniz dibinden 2 saatte çıkan atık isyan ettirdi
Kıyı deniz dibinden 2 saatte çıkan atık isyan ettirdi
Kıyı deniz dibinden 2 saatte çıkan atık isyan ettirdi
Kıyı deniz dibinden 2 saatte çıkan atık isyan ettirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÜNDOĞAN

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