Kıyı balıkçılığına maddi destek - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kıyı balıkçılığına maddi destek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Kıyı balıkçılığına maddi destek

Erdek'te, kıyı balıkçılığı yapan balıkçı teknelerine destekleme başvuruları sürüyor.

Erdek'te, kıyı balıkçılığı yapan balıkçı teknelerine destekleme başvuruları sürüyor.

1 Eylül'de başlayıp, 1 Ekim 2021'de sona erecek olan başvurular, Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne yapılıyor.

Buna göre 12 metre altındaki balıkçı teknelerine destek verilecek. Geçen yıl, 10 metrenin altındaki teknelere destek veriliyordu.

Bu yıl, 4,99 metreye kadar olan tekneler 2 bin lira, 5-7,99 metre arası 2 bin 500 lira, 8-9,99 metre arası 2 bin 700 lira, 10-11,99 metre arası tekneler ise 2 bin 900 lira destek alacak. - BALIKESİR

Kıyı balıkçılığına maddi destek

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Şifa deposu hünnap, kilosu 15 liradan tezgahlarda yerini aldı

Şifa deposu hünnap, kilosu 15 liradan tezgahlarda yerini aldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Tunç Soyer Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Binali Yıldırım
Magazin Tarkan Oğuzhan Koç Amelia Hamlin Kerem Kamışlı
Spor Balotelli Gökhan Töre Mehmet Topal Alex Teixeira Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kıyı balıkçılığına maddi destek - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 15:15:47. #1.17#