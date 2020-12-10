Kıyı balıkçılarının av dönüşü ağları temizleme telaşı
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Kıyı balıkçılarının av dönüşü ağları temizleme telaşı

10.12.2020 12:02 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:07
Kıyı balıkçılarının av dönüşü ağları temizleme telaşı

Karadeniz'de son yıllarda balık avında belirgin bir azalma gözlenirken, bu durumdan en çok kıyı balıkçıları etkileniyor.

Karadeniz'de son yıllarda balık avında belirgin bir azalma gözlenirken, bu durumdan en çok kıyı balıkçıları etkileniyor. Geceleyin denize açılarak sabahın ilk ışıklarıyla birlikte limana dönen balıkçılar ağlarını temizleme telaşına düşüyor.

Bugünlerde avladıkları mezgit, barbun, istavrit gibi balıkları satarak geçimlerini sağlamaya çalışan balıkçılar, yorucu bir çalışmanın ardından ağlarını balıklardan temizledikten sonra avladıkları balıkları Trabzon Toptancı Hali'nde mezat usulüyle satıyor. Kış mevsiminde geceleyin dondurucu soğuğa rağmen denize açılarak rızıklarını kovalayan balıkçılar, bazen kayıklarının yakıt parasını çıkaramamaktan yakınıyor. - TRABZON

Kıyı balıkçılarının av dönüşü ağları temizleme telaşı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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