Kıyı balıkçılarına ağ desteği yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kıyı balıkçılarına ağ desteği yapıldı

Kıyı balıkçılarına ağ desteği yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Samsun'da 10 metre altı balıkçı teknesi sahibi balıkçılara ağ desteği yapıldı.

Samsun'da 10 metre altı balıkçı teknesi sahibi balıkçılara ağ desteği yapıldı.

Çeşitli nedenle deforme olan ağ ve malzemeyle avcılık yapmaya çalışan 10 metre altı balıkçı teknesi sahibi balıkçılara destek olmak amacıyla Samsun Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Yatırım İzleme Koordinasyon Müdürlüğü tarafından ağ desteği projesi hazırlandı.

2021 yılı için Yakakent, Alaçam, Canik, Terme ve 19 Mayıs ilçelerinde 50 balıkçıya dağıtmak amacıyla uzatma ağı alımı gerçekleştirildi. Bu kapsamda Alaçam ve Yakakent ilçelerindeki 20 balıkçıya, Yakakent Balıkçı Barınağı idari binasında ağ teslimi gerçekleştirildi.

Dağıtım programına Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü İcabi Çağan ve protokol üyeleri katıldı.

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, dağıtılan ağların balıkçılara hayırlı ve bereketli gelmesini diledi. - SAMSUN

Kıyı balıkçılarına ağ desteği yapıldı
Kıyı balıkçılarına ağ desteği yapıldı
Kıyı balıkçılarına ağ desteği yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hande Erçel Ebru Gündeş Necati Şaşmaz
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Rıza Çalımbay Lukas Podolski Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kıyı balıkçılarına ağ desteği yapıldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 16:02:57. #1.16#

title