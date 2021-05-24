Kıyı balıkçıları balık için denize çıkıp, çöp dolu ağlarla dönüyorlar
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Kıyı balıkçıları balık için denize çıkıp, çöp dolu ağlarla dönüyorlar

İhlas Haber Ajansı / Hasan Fehmi Demir - Haberler | Güncel

Kıyı balıkçıları balık için denize çıkıp, çöp dolu ağlarla dönüyorlarRİZE – Rize'de son dönemde balık için denize açılan kıyı balıkçıları çöp dolu ağlarla limana dönüyor.

Kıyı balıkçıları balık için denize çıkıp, çöp dolu ağlarla dönüyorlar

RİZE – Rize'de son dönemde balık için denize açılan kıyı balıkçıları çöp dolu ağlarla limana dönüyor. Geçmiş dönemlerde derelerin getirdiği çöplerle şimdi ise deniz dolgusunun çöpleri ile uğraşmak zorunda kalan kıyı balıkçıları duruma tepki gösteriyor.

Kentsel dönüşüm kapsamında Rize merkezde yıkılan yapıların hafriyatlarının demirleri ayrıldıktan sonra denize dökülmesi ile kıyıda çöp sorununun daha da arttığını belirten balıkçılar, bir an evvel Rize Belediyesi'nin bu soruna çözüm bulmasını istiyor.

Rize Merkez Balıkçı Barınağı'nda balıkçılık yapan İbrahim Fatih Oral, deniz kirliliğinin balıkçılığı olumsuz yönde etkilediği gibi balıkların üremesini de etkilediğini dile getirdi. Oral "Hayatımız bu deniz kenarında geçiyor. Denizden çıkan pislikler ortada. Sağ olsunlar deniz kenarına tahkimat yapmadan döktükleri toprak, çöp karışımı şeyler tekrar denize gidiyor. Ağları çöp doldurmayı bırak bir yıkamaya kalksak çamur akıyor. Deniz tabanında yaşam alanı kalmadı, yosunlar öldü. Ne balık yumurtası olur, ne yosun olur. Yıkılan bütün binaların demirleri alınıyor, betonları buraya dökülüyor. Taş dökseler iyi ama bütün çamuru döküyorlar buraya. Limanın içi berbat. Lağım suları buraya akıyor. Soruyoruz kaçak bağlamışlar diyorlar. Poyraz estiğinde lağım suları limana giriyor. Anormal bir pis koku oluyor burada" dedi.

Limandaki ve kıyıdaki pisliğin görüntülerini çekerek her yere yolladıklarını ama çözüm bulamadıklarını belirten Oral "Rize'nin bütün pisliği denizde. Her türlü rezalet denizin içinde var. Şimdi moda maske ya, tüm maskeler yüzüyor denizin içerisinde. Bu denize daha da girilmez" ifadelerini kullandı.

Kıyı balıkçıları balık için denize çıkıp, çöp dolu ağlarla dönüyorlar
Kıyı balıkçıları balık için denize çıkıp, çöp dolu ağlarla dönüyorlar
Kıyı balıkçıları balık için denize çıkıp, çöp dolu ağlarla dönüyorlar
Kıyı balıkçıları balık için denize çıkıp, çöp dolu ağlarla dönüyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Fehmi Demir

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