"11 Kasım'da Kıyamet Kopacak" Deyip İstifa Eden Öğretmenden Yeni Kehanet!

Balıkesir'de öğretmenlik yapan Emre Nur, "12 Kasım sabahı gidecek işiniz olmayacak' diyerek işinden istifa etmişti. Evinde 11 Kasım gecesi kopacak kıyameti bekleyen Emre Nur, kehaneti tutmayınca yeni bir iddia ortaya attı.

NAMAZ KILARKEN VİDEO ÇEKTİ

Emre Nur, 11 Kasım gecesi kıyamet kopacağını iddia ederek 'yükseklere kaçın' mesajı atmıştı. Emre Nur, beklediği kıyamet kopmayınca twitter hesabına bu kez bir video yükledi. Videonun başında kendisinin namaz kılarken çekilmiş görüntüsü vardı. Emre Nur'un, kıyametin 'neden kopmadığına' ilişkin bir tezi ve yeni bir iddiası var.

"DULARINA KARŞILIK KIYAMET 12 ARALIK'A ERTELENDİ"

Emre Nur attığı son Twitter kıyametin 'duaları'na karşılık ertelendiğini 12 Aralık'ta bir tufan yaşanacağını iddia etti. İşte mesajı: "Arkadaşlar dün gece sabaha kadar cennet tepesinde dualarıma karşılık veren Allah'ım bize ikinci şans verdi. Yeni gelen vahiy de 12.12.2018 e kadar gemi yapmamı söylüyor. Büyük tufan kopacak küresel bir kasırga ile gelecek ve bu son şansımız bana inandığınız için sizleri seviyorum."

NE DEMİŞTİ?

Öğretmen Emre Nur, istifa dilekçesinde İslam'ın bazı şartları olduğunu söyleyerek ve kıyameti haber vermişti. Nur, dilekçesinde "11.11.2018 Pazar gecesi, Kuran'ı Kerim'de Tarık Suresi'nde geçen Tarık Yıldızı'nın (33,33) enle ve boylamdaki yere düşeceği, Allah'ım tarafından vahiy yoluyla bildirmiştir. Bana bildirilen bu durumu, insanlara anlatmama rağmen bir türlü inanmamaktadırlar. Zaten yozlaşmış bu dünya düzeninin yıkılacağından ve onun yerine güçlü ve gerçek bir İslam düzeni kuracağımızdan dolayı, ayrıca insanların bana inandığını ve inanacağını görmek adına istifa etmiş bulunuyorum.'' demişti.