Kıyamet Kilisesi Kovid-19 nedeniyle yeniden ziyarete kapatıldı
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Kıyamet Kilisesi Kovid-19 nedeniyle yeniden ziyarete kapatıldı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir Bölgesi'nde yer alan Hristiyan dünyasının en kutsal mekanlarından Kıyamet Kilisesi, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının artması nedeniyle yeniden ziyarete kapatıldı.

Kıyamet Kilisesi Kovid-19 nedeniyle yeniden ziyarete kapatıldı
11.07.2020 00:39 | Son Güncelleme: 11.07.2020 00:42

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir Bölgesi'nde yer alan Hristiyan dünyasının en kutsal mekanlarından Kıyamet Kilisesi, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının artması nedeniyle yeniden ziyarete kapatıldı.

Mukaddes Topraklardaki Katolik Kilise Başkanları Konseyi Sözcüsü Vedi Ebu Nassar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kıyamet Kilisesi'nin cuma gününden itibaren ibadete sınırlama getirildiğini ve ziyaretçilere kapatıldığını duyurdu.

Ebu Nassar, kilisede düzenlenen ayinlere sadece 19 kişinin katılabileceğini ve ziyaretlerin önceden kilise yönetimiyle bir koordinasyonla gerçekleşebileceğini belirtti.

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerce kurulan Kudüs Korona Birimi'ne göre son günlerde kutsal kentte yüzlerce kişiye virüs bulaştı.

Kovid-19 nedeniyle mart ayı sonunda ibadete kapatılan Kıyamet Kilisesi, vaka sayılarının düşmesi nedeniyle kapılarını 24 Mayıs'ta yeniden ibadete ve ziyarete açmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Doğu Kudüs dahil olmak üzere İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarındaki vaka sayısı 6 bin 225'e, hayatını kaybedenlerin sayısı da 30'a yükseldi.

İsrail'de ise Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 36 bin 266'ya ulaşırken, can kaybı ise 351'e çıktı.

Kaynak: AA

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