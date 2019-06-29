Kıyamet Deneyi Filmi
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Bilinmeyen bir grup tarafından esir alınan kasaba sakinleri üzerinde yapılan deneyler, bir felaketler zincirinin de başlangıcı olacaktır. Başarısız olan deneklerin kasaba dışında infaz edilmesine karar veren grubun elinden kurtulan Arvin ve Ejla, dağların ardında bir çukurda saklanmayı başarırlar. Ölümden kurtulduklarını düşünen çiftin saklandıkları çukur, gün geçtikçe onlar için bir mezara dönüşecektir.
Yönetmen: Rec Revan
Senaryo: Rec Revan
Oyuncular: Aysel Yusubova, Parviz Ismayilov, Mubariz Samadov, Rahim Gojayev, Lala Mammad
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Aporia
Yapımcı Firma: Recfilms
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Azerbaycan, Türkiye
Orijinal Dili: Azerice, Türkçe, İngilizce
Filmin Süresi: 85 dk.
Dağıtıcı Firma: Bir Film
Vizyon Tarihi: 12.07.2019
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