Kıyamet Deneyi Filmi

Bilinmeyen bir grup tarafından esir alınan kasaba sakinleri üzerinde yapılan deneyler, bir felaketler zincirinin de başlangıcı olacaktır. Başarısız olan deneklerin kasaba dışında infaz edilmesine karar veren grubun elinden kurtulan Arvin ve Ejla, dağların ardında bir çukurda saklanmayı başarırlar. Ölümden kurtulduklarını düşünen çiftin saklandıkları çukur, gün geçtikçe onlar için bir mezara dönüşecektir.



Yönetmen: Rec Revan

Senaryo: Rec Revan

Oyuncular: Aysel Yusubova, Parviz Ismayilov, Mubariz Samadov, Rahim Gojayev, Lala Mammad

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Aporia

Yapımcı Firma: Recfilms

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Azerbaycan, Türkiye

Orijinal Dili: Azerice, Türkçe, İngilizce

Filmin Süresi: 85 dk.

Dağıtıcı Firma: Bir Film

Vizyon Tarihi: 12.07.2019

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Kaynak: InterSinema.com