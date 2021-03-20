Kıyamet" 1 Milyar Yıl Sonra…
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Kıyamet" 1 Milyar Yıl Sonra…

20.03.2021 09:59 | Son Güncelleme: 20.03.2021 10:11
Kıyamet

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA: Dünya'da yaşam 1 milyar yıl sonra son bulacak... Milyarlarca insanın merak ettiği "Dünya'da yaşam ne zaman son bulacak?

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA: Dünya'da yaşam 1 milyar yıl sonra son bulacak...

Milyarlarca insanın merak ettiği "Dünya'da yaşam ne zaman son bulacak?" sorusuna NASA'dan yanıt geldi.

NASA'da araştırma yapan bir ekip artan Güneş radyasyonu nedeniyle Dünya'da yaşamın bir milyar yıl sonra yok olacağını hesapladı.

MODEL 400,000 KEZ ÇALIŞTIRILDI

Dünya'da yaşamın ne zaman sonlanacağına ilişkin merak edilen soruya yanıt geldi. NASA bilim insanlarından oluşan bir ekip modelleme tekniğiyle yaptıkları çalışma sonucunda, Güneş radyasyonu nedeniyle Dünya'da yaşamın bir milyar yıl sonra yok olacağını hesapladı.

Ekip, modellemeyi tam olarak 400 bin defa çalıştırdıklarını ve Güneş'in zaman içinde Dünya'daki oksijeni tüketerek yeryüzünün yaşam için uygun olmayacağını tespit etti.

NASA ekibi çalışmalarından elde ettikleri verilerle hazırladıkları makalede, Güneş ışınları sebebiyle takvim 1.000.002,021'i gösterdiğinde Dünya'daki oksijen miktarının canlılar için yaşanamayacak seviyede olacağını ileri sürdü.

Kaynak: Space Mag Türkiye

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