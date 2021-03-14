KIYAMDER'den Kızılay'a kan bağışı desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

KIYAMDER'den Kızılay'a kan bağışı desteği

14.03.2021 12:33 | Son Güncelleme: 14.03.2021 12:42
KIYAMDER'den Kızılay'a kan bağışı desteği

Kıymetli Adam Sait Altunbiz İlim Kültür ve Yardımlaşma Derneği (KIYAMDER) üyeleri, İstanbul'un üç noktasında "Hayat kurtarmak senin kanında var" sloganıyla Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Kıymetli Adam Sait Altunbiz İlim Kültür ve Yardımlaşma Derneği (KIYAMDER) üyeleri, İstanbul'un üç noktasında "Hayat kurtarmak senin kanında var" sloganıyla Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Şirinevler ve Edirnekapı Şehitliği ile Kağıthane Bosna Hersek Parkı'nda, Kızılay tarafından kurulan stantlara gelen dernek üyeleri ve kan bağışçıları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olduklarına dair kendilerine gelen kan bağışı mesajlarını, polis ekiplerine göstererek içeri girdi.

Yapılan kontrollerin ardından vatandaşlar ve dernek üyeleri, kan bağışında bulundu.

KIYAMDER Başkanı Mehmet Emin Demir, yaptığı açıklamada, bugüne kadar düzenledikleri kan bağışı organizasyonlarında KIYAMDER ailesi olarak toplam 3 bin 585 ünite kan bağışında bulunduklarını söyledi.

Bu sene 5'incisi yapılan kan bağışı organizasyonunu İstanbul'un üç bölgesinde gerçekleştirdiklerini ifade eden Demir, "KIYAMDER, kan bağışı organizasyonları ile herkesi insancıl bir davranış olan kan bağışında gönüllü olmaya davet ederek, bu konudaki toplumsal sorumluluğunu yerine getirmektedir." dedi.

Kan bağışına katılmak isteyenler, www.kanver.org adresinden randevu alarak kısıtlamadan muaf bir şekilde organizasyona katılabilecek. Organizasyon, bu akşam saat 21.00'e kadar devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Fuat Oktay Pervin Buldan Devlet Bahçeli
Magazin Cem Yılmaz Demet Akbağ Deniz Çakır Yılmaz Erdoğan
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KIYAMDER'den Kızılay'a kan bağışı desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 12:43:42. #1.15#
title