Kıyafetlerini çıkarıp, dilenciyi giydirdi
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Kıyafetlerini çıkarıp, dilenciyi giydirdi

İZMİR'in Konak ilçesinde, bir kişinin, kıyafetlerini çıkarıp, yol kenarında dilenen kişiye vermesi, görüntülere yansıdı.

07.01.2020 12:05 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:05
Kıyafetlerini çıkarıp, dilenciyi giydirdi

İZMİR'in ilçesinde, bir kişinin, kıyafetlerini çıkarıp, yol kenarında dilenen kişiye vermesi, görüntülere yansıdı.

Şair Eşref Bulvarı üzerinde yol kenarında dilencilik yapan bir erkeği gören 2 kişi durdu. Dilencinin üzerinde kışlık kıyafet olmadığını görenlerden biri, kendi kıyafetini verebileceğini söyledi. Daha sonra da kazağını ve montunu çıkardı. 2 kişi, dilenciyi kendi elleriyle giydirdi. Kıyafetlerini çıkaran kişi ise havanın soğuk olmasına rağmen tişörtle kaldı.Olay, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kullanıcıların beğenisini aldı.


Kaynak: DHA
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