Kıyafeti yüzünden tartıştığı erkek arkadaşını bıçaklayan sanığa 3 yıl 1 ay 15 gün hapis
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Kıyafeti yüzünden tartıştığı erkek arkadaşını bıçaklayan sanığa 3 yıl 1 ay 15 gün hapis

Kıyafeti yüzünden tartıştığı erkek arkadaşını bıçaklayan sanığa 3 yıl 1 ay 15 gün hapis
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de kıyafetine karıştığı için tartıştığı ve kendisini darp ettiği iddiası ile erkek arkadaşını bıçaklayan sanığa 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Kayseri'de kıyafetine karıştığı için tartıştığı ve kendisini darp ettiği iddiası ile erkek arkadaşını bıçaklayan sanığa 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık G.S., erkek arkadaşı müşteki Y.Ş. ve avukatlar hazır bulundu. Mahkeme heyetine savunma yapan sanık G.S., "İlk kez başıma böyle bir şey geliyor. Bu noktada mağdur olan kişi benim. Erkek arkadaşım tarafından şiddete uğradım. Y.Ş.'yi bıçakladıktan sonra kendi ellerimle hastaneye götürdüm" dedi.

Kız arkadaşını darp ettiği iddia edilen Y.Ş. ise sevgilisine şiddet uyguladığını söyleyerek, " Ben suçluyum. Kız arkadaşım G.S.'ye şiddet uyguladım. Oda kendini savunmak için doğal olarak bıçakla karşılık verdi" diye konuştu.

Mahkeme heyeti tarafından yapılan yargılama sonucunda G.S.'ye 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verildi ancak 'iyi hal' kullanılarak ve eylemin sadece teşebbüs olarak değerlendirilmesinden dolayı sanık G.S.'ye 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kıyafeti yüzünden tartıştığı erkek arkadaşını bıçaklayan sanığa 3 yıl 1 ay 15 gün hapis - Haberler
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