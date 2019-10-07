Kıyafet engeli aşıldı: Tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay yürüyüşünün tarihi açıklandı

Kıyafet engeli aşıldı: Tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay yürüyüşünün tarihi açıklandı

NASA tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay yürüyüşünü duyurdu. Geçtiğimiz mart ayındaki uzay yürüyüşü, iki kadın astronot kıyafeti olmaması nedeniyle iptal edilmişti.

07.10.2019 19:06
Kıyafet engeli aşıldı: Tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay yürüyüşünün tarihi açıklandı

NASA, uzay yürüyüşlerine ilk kez "tamamı kadınlardan oluşan bir ekibin" katılacağını duyurdu.


21 Ekim'de kadın astronotlar Christina Koch ve Jessica Meir, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) çıkıp bazı ekipmanların tadilatını yapacak. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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