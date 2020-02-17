Kıyafet astarına gizlenmiş 3 kilo 100 gram eroin ele geçirildi
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Kıyafet astarına gizlenmiş 3 kilo 100 gram eroin ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, bir şahsın pantolon ve montunun astarına gizlenmiş vaziyette 3 kilo 100 gram eroin ele geçirildiVan Valiliğinden yapılan açıklamada, 16 Şubat tarihinde Gevaş ilçesindeki Balaban Yol Emniyet ve Kontrol Noktasında...

17.02.2020 10:34 | Son Güncelleme: 17.02.2020 10:34
Kıyafet astarına gizlenmiş 3 kilo 100 gram eroin ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, bir şahsın pantolon ve montunun astarına gizlenmiş vaziyette 3 kilo 100 gram eroin ele geçirildi


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 16 Şubat tarihinde ilçesindeki Balaban Yol Emniyet ve Kontrol Noktasında yolcu otobüsündeki şüpheli bir şahsın üst aramasının yapıldığı belirtildi. Yapılan aramada şahsın pantolon ve montun astarına dikilerek gizlenmiş vaziyette 3 kilo 100 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı. - VAN

Kaynak: İHA
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