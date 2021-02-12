Kıvrak dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu'ndan şaşırtan açıklama
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Kıvrak dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu'ndan şaşırtan açıklama

12.02.2021 11:46 | Son Güncelleme: 12.02.2021 11:51
Kıvrak dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu'ndan şaşırtan açıklama

Sosyal medya hesabından paylaştığı dans videosuyla gündeme oturan ve sonrasında Habertürk yönetimi tarafından işine son verilen spor spikeri Hande Sarıoğlu sessizliğini bozdu. İşte ilk açıklaması....

Habertürk TV spor spikeri Hande Sarıoğlu'nun paylaştığı dans videosu HaberTürk yönetiminde rahatsızlığa neden olmuştu.

KANAL YÖNETİMİNİ KIZDIRDI

Evindeki eğlenceli hallerini sık sık Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Sarıoğlu'nun, son olarak yüzünün yarısını peçe ile kapatarak dans ettiği bir videosunu takipçileriyle paylaşması HaberTürk yönetimini kızdırmıştı.

Kanal yönetimi o görüntülerden sonra ekrana çıkartılmayan ünlü sunucuya iş akdinin feshedildiğini bildirdi.

Kaynak: Snob Magazin

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