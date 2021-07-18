Kıvılcımlar saçarak yolun ortasına düşen elektrik kablosu korkuttu
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Kıvılcımlar saçarak yolun ortasına düşen elektrik kablosu korkuttu

Kıvılcımlar saçarak yolun ortasına düşen elektrik kablosu korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde koparak yola düşen ve kıvılcımlar çıkartan elektrik kablosu panik oluşturdu.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde koparak yola düşen ve kıvılcımlar çıkartan elektrik kablosu panik oluşturdu.

Olay, Arifiye ilçesi Sapanca yolunda meydana eldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik kablosu belirlenemeyen bir sebeple koparak yol ortasına düştü. Enerji yüklü olan kablodan kıvılcımların çıkması ise bölgede panik oluşturdu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve elektrik arıza ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, elektrik arıza ekipleri elektriği kesti. Ulaşım bir süre farklı yönden sağlanırken, ekiplerin arızayı gidermesi sonrasında ulaşım normale döndü. - SAKARYA

Kıvılcımlar saçarak yolun ortasına düşen elektrik kablosu korkuttu
Kıvılcımlar saçarak yolun ortasına düşen elektrik kablosu korkuttu
Kıvılcımlar saçarak yolun ortasına düşen elektrik kablosu korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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