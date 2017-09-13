Kıvılcımdan Ateş Alan Otobüsler Alev Alev Yandı

Konya'da Hurdalık Sanayisinde demir kesimi yapıldığı sırada kıvılcımlardan ateş alan 2 otobüs alev alev yanarken, patlamalar meydana geldi.



Yangın, saat 21.00 sıralarında merkez Karatay İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Hurdalık Sanayisi 10588. Sokak üzerinde çıktı. İddiaya göre, sokak üzerindeki bir iş yerinde akşam saatlerin demir kesimi yapıldığı sırada çöpe sıçrayan kıvılcımlar yaklaşık 2 saat sonra alev aldı. Alevlerin kısa sürede büyümesi ile sokak üzerinde kullanılmayan iki otobüs ve bir kamyonete de alevler sıçradı. O sırada sanayi içerisinde devriye atan güvenlik görevlileri yangını fark ederek durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Alev alan otobüslerde ise zaman zaman patlamalar meydana geldi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu alevleri kontrol altına aldı.



Yangına sokak üzerindeki çöplerin sebep olduğunu iddia eden otobüslerin sahibi Vehdat Öncal, sokağın bir an önce temizlenmesini istedi. Otobüslerin alev alev yanması ve patlaması ise bir cep telefonu kamerası ile saniye saniye kayıt edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA