Haberler » Ekonomi » Haber

Kivide Yüksek Rekolte Bekleniyor

Kivi üretiminde 42 bin ton civarında rekolte bekleniyor.

Kivide Yüksek Rekolte Bekleniyor

Kivi üretiminde 42 bin ton civarında rekolte bekleniyor.

Kaynak: Dunya.com