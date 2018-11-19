Kivide İkinci "Altın" Geliyor

YAVUZ EMRAH SEVER - Yalova'daki Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünün üzerinde çalıştığı ikinci yerli kivi çeşidi, daha tatlı ve koyu sarı rengiyle "Yalova altını" ismiyle üretilecek.

AA muhabirinin Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünden aldığı bilgiye göre, 6 bin dekarda bu yıl için 25 bin tonluk üretimin beklendiği Yalova, kivi yetiştiriciliğinde merkez konusunda bulunuyor.

Kentin özellikle bazı köylerinde yoğunlukla üretilen kivi, bölge ekonomisine ciddi katkı sunuyor. Yalova kivisi kış aylarında ülkenin dört bir tarafında tüketiliyor.

Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü de 1980'li yıllarda yapılan çalışmalarla Türk tarımına kazandırılan bu üründe yerli çeşit çalışmalarını sürdürüyor.

Bu yıl tescil edilen "İlkaltın" konusunda aşılama ve üretime yönelik çalışmaların sürdüğü Yalova'da, enstitü koordinasyonunda yeni bahçeler kurulmaya başlandı.

"İlkaltın"ın yanı sıra ıslah ve melezleme çalışmalarını yürüten enstitü, sarı ile yeşil kivi arasında daha kaliteli, daha erken dönemde piyasaya girebilecek yeni çeşitler üzerinde çalışıyor.

Islah çalışmalarında Türk damak tadına uygun, biraz daha tatlı çeşitler üzerinde yoğunlaşan enstitü, ilk yerli kivi çeşidi "ilkaltın"dan sonra ikinci "altın" için sona yaklaştı.

"Yalova altını" adını alacak yeni çeşit, "yeşil ile sarı arası tam bir altın rengine yakın, daha koyu sarı renkte, raf ömrü uzun ve daha tatlı" olacak.

Enstitü yetkilileri, yerli çeşitlerden diğerlerine göre daha fazla verim alındığını belirterek "Fiyatlarının yüksekliğinden dolayı üreticisine hem rekolte hem de fiyat açısından daha fazla kazandıracaklar. 'İlkaltın' oldu ama bu son altın olmayacak. Çok güzel yeni çeşit adaylarımız var. Özellikle birinde sona yaklaştık ve yakında tescilini alacağız." dedi.

Yalova'da, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünce yürütülen ıslah çalışmaları kapsamında geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli kivi çeşidi, "İlkaltın" ismiyle bu yıl mart ayında tescillenmişti.

"İlkaltın"ın, yeşil kividen biraz daha tatlı, farklı bir aromaya sahip olduğu, yaygın olan yeşil meyve eti rengine sahip "Hayward" çeşidinden yaklaşık 3 hafta erken hasada ulaştığı, ekim ayının ilk haftasında hasadına başlanabildiği açıklanmıştı.