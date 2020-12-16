Kivi hasadı devam ediyor
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Kivi hasadı devam ediyor

16.12.2020 13:07 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:12
Kivi hasadı devam ediyor

Ordu'nun Fatsa ilçesinde üreticiler bahçelerde kivi hasadına devam ediyor.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde üreticiler bahçelerde kivi hasadına devam ediyor.

Bölgenin en büyük geçim kaynağı fındığa ek olarak bahçelere dikilen kivi ağaçları için bu dönemlerde hasat yapan Fatsalı üreticiler, kivi hasadının fındıktan daha kolay olduğunu söylediler. İlk ağaçları dikerken düşünceli olduklarını, bu bölgede kivinin yetişmeyeceğini düşündüklerini anlatan üretici Fahri Pamay, "Çok şükür hasadımızı yapmaya başladık. Kendi ailemizle birlikte bahçelerde kivilerimizi topluyoruz. Fındık hasadı gibi zor değil ve bizleri çok yormuyor. Pazar derdi de olmadığı için kısa sürede hasadı paraya çeviriyoruz. Ciddi derecede ekonomik anlamda katkısı oluyor. Bol su ve gübrelerini tam zamanında atıyoruz. Kivi üretiminden dolayı çok memnunuz" dedi. - ORDU

Kivi hasadı devam ediyor
Kivi hasadı devam ediyor
Kivi hasadı devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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