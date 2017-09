Kivi Hasadı Başladı

Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden biri olan, meyve ve sebzelerin ilk hasadının yapıldığı Mersin'in Silifke ilçesinde kivi hasadına başlandı.



Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, Canbazlı Mahallesi'nde çiftçi İsmail Çocuk'u bahçesinde gerçekleştirilen ilk hasada katıldı.



Doygun, hasadın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, işçiliği ve masrafı az, getirisi de yüksek olan kivinin Rusya, Azarbeycan, Türkmenistan, Özbekistan ve Ermenistan'a ihraç edildiğini söyledi.



İlçede kivi üretimine 2003 yılında Kızılgeçit Mahallesi'nde bir dönümlük alanda başlandığını, şimdi ise ekili alanın 200 dönüme çıktığını anlatan Doygun, şöyle konuştu:



"Kızılgeçit, Sömek, Canbazlı, Ovacık, İmamlı ve Yeğenli mahallelerinde alternatif ürün olarak kivi üretimi yapılıyor. Silifke'de ürün çeşidi çok fazla. Bölgemizde turfanda her üründe olduğu gibi kivide de yüksek kalite yakalandı. Çiftçimiz memnun. Üreticimiz dönümden 4-5 ton ürün alıyor. 10 dönümlük bir bahçeden 150 bin lira para kazanılabiliyor."



Doygun, Türkiye'de yılın ilk kivi hasadını Silifke'de yaptıklarını, kivinin tarlada kilogramının 4 liradan alıcı bulduğunu aktardı.



"Çok kaliteli ürün alıyoruz"



Çiftçi İsmail Çocuk da 2009 yılında 1 dönüm bahçeyle kivi üretimine başladığını şu anda 20 dönüm alanda yetiştiricilik yaptığını dile getirdi.



Kivinin ilk dikim aşamasının masraflı olduğunu, daha sonra ise tamamen doğal yetiştiğini anlatan Çocuk, "Türkiye genelinde ilk hasadı yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bölgemizi kivi çok sevdi. Çok kaliteli ürün alıyoruz. Her ağaçtan ortalama 70 kilogram meyve hasat ediyoruz. Diğer ürünlerle kıyasladığımızda kivi hem masrafsız hem de getirisi çok iyi. Kivi üretiminden önce yıllarca sebzecilikle uğraştım. Sebzecilikte girdi ve ilaç maliyetleri çok yüksekti. Kivi de ise böyle bir şey söz konusu değil. Su ve hayvan gübresinden başka bir şey vermiyoruz. Tamamen organik olarak yetişiyor." ifadesini kullandı.