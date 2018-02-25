Kıvanç Tatlıtuğ, Son Filminden Aldığı Parayla Kenan İmirzalıoğlu'nun Rekorunu Geçti
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ yeni filmi 'Hadi Be Oğlum'dan 1,5 milyon TL kazandı. Tatlıtuğ, bu parayla Kenan İmirzalıoğlu'nun kazancını geçti.
Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni filmi 'Hadi Be Oğlum'dan aldığı ücret dudak uçuklattı. Ünlü oyuncu, izleyenleri gözyaşlarına boğan filmden 1.5 milyon TL kazandı.
404 BİN KİŞİ İZLEDİ
HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, Kıvanç Tatlıtuğ, beş yıl süren beyazperde sessizliğini Büşra Develi ve Alihan Türkdemir'le kamera karşısına geçtiği 'Hadi Be Oğlum'la geçtiğimiz hafta bozmuştu. Yakışıklı oyuncunun, ilk haftasında 404 bin izleyiciyi sinema salonlarına çeken filmde canlandırdığı Ali karakteri için aldığı ücret dudak uçuklattı.
İMİRZALIOĞLU'NU GEÇTİ
Bir babayla oğlu arasındaki duygusal ilişkiyi konu alan, izleyenleri ağlatan film için yapım şirketi ünlü oyuncuya 1.5 milyon TL ödedi. Dizilerden bölüm başı 130 bin TL kazanan Tatlıtuğ, aldığı ücretle 'Cingöz Recai'de 1 milyon TL'ye kamera karşısına geçen Kenan İmirzalıoğlu'ndan 'en yüksek ücret' rekorunu almış oldu.
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Ikiside mukemmel oyuncu dizilerini severek izliyorum zaten kenan imirzalioglu azeri asilliCevap Yaz 4 14 Yayından Kaldır
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Kardeş hesap numarası gönder yardım edelim.Cevap Yaz 18 4 Yayından Kaldır
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kıvanç gardaş belden aşağım tutmuyor engelliyim bacaklarımda damar tıkanıklığı oluştu özel hastanede ameliyatım 7-8 bin tlye ihtiyacım yalan yazmıyorum tc kimlik numarımı dahi yazabilirim araştır. ---ALLAH--- rızası içinCevap Yaz 11 3 Yayından Kaldır
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dünya malı dünyada kalırCevap Yaz 11 3 Yayından Kaldır