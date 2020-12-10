Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer virüsten korunma kampında

Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer, Bodrum'daki bir sağlık yaşam merkezinde viral enfeksiyonlardan korunma programına katıldı.

Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer, Bodrum'daki bir sağlık yaşam merkezinde viral enfeksiyonlardan korunma programına katıldı. Bunun için kişi başına 20 bin TL ödediler. Kampa katılanlar sebze ağırlıklı besleniyor, vücudu toksinlerden arındıran detoks sıvılarını tüketiyor, vitamin yüklemesi ve kolon temizliği yaptırıyor.(Posta)

Kaynak: Hürriyet