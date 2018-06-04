Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Mavi Tura Çıktı

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti tatil sezonunu açtı.Teknelerini Marmaris'te demirleyen çifte, yakın dostları oyuncu Çağatay Ulusoy'da eşlik etti. Çiftin sık sık birbirini öpmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

ÇAĞATAY ULUSOY EŞLİK ETTİ

Çifte, son dönemlerde uyuşturucu ticareti suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla adı anılan oyuncu Çağatay Ulusoy'da eşlik etti. HT Magazi'den Hakan Yağcı'nın haberine göre; moral depolamak için arkadaşlarıyla mavi tura çıkan oyuncu, soluğu arkadaşının yanında aldı. Ulusoy, uyanır uyanmaz kendini serin sulara bıraktı.

BALIK TUTMA HEVESİ KURNASINDA KALDI

Teknelerini dip dibe demirleyen iki yakışıklı oyuncu bol bol sohbet edip denizin ve güneşin tadını çıkardı. Erken saatlerde kalkan Tatlıtuğ, bir süre balık tutmaya çalışsa da başarılı olamadı.

ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

Denize girmeden önce romantik dakikalar yaşayan Tatlıtuğ çifti, suyun içinde de buna devam etti. Birbirlerini öpücüklere boğup aşk tazeleyen ikili, tekneye çıkıp duş aldıktan sonra güvertede dinlenmeye çekildi.