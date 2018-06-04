Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Mavi Tura Çıktı
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti tatil sezonunu Marmaris'te açtı. Modacı Başak Dizer, eşi Tatlıtuğ'u gün boyunca öpücüklere boğdu.
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti tatil sezonunu açtı.Teknelerini Marmaris'te demirleyen çifte, yakın dostları oyuncu Çağatay Ulusoy'da eşlik etti. Çiftin sık sık birbirini öpmesi ise dikkatlerden kaçmadı.
ÇAĞATAY ULUSOY EŞLİK ETTİ
Çifte, son dönemlerde uyuşturucu ticareti suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla adı anılan oyuncu Çağatay Ulusoy'da eşlik etti. HT Magazi'den Hakan Yağcı'nın haberine göre; moral depolamak için arkadaşlarıyla mavi tura çıkan oyuncu, soluğu arkadaşının yanında aldı. Ulusoy, uyanır uyanmaz kendini serin sulara bıraktı.
BALIK TUTMA HEVESİ KURNASINDA KALDI
Teknelerini dip dibe demirleyen iki yakışıklı oyuncu bol bol sohbet edip denizin ve güneşin tadını çıkardı. Erken saatlerde kalkan Tatlıtuğ, bir süre balık tutmaya çalışsa da başarılı olamadı.
ÖPÜCÜKLERE BOĞDU
Denize girmeden önce romantik dakikalar yaşayan Tatlıtuğ çifti, suyun içinde de buna devam etti. Birbirlerini öpücüklere boğup aşk tazeleyen ikili, tekneye çıkıp duş aldıktan sonra güvertede dinlenmeye çekildi.
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Kivanc askerlik bile yapmadı para odedi geçti gitti ohhh ne ala memleketCevap Yaz Yayından Kaldır
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Şu ramazan ayında bari yapmayın bee..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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çağatay da katılmış. aman uyuşturucuya alışmayınCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bizim bi elimiz yağda bi elimiz baldaCevap Yaz 1 Yayından KaldırOZAN: Hadilan oradan dingil1 Yayından Kaldır