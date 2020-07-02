Kıvanç Tatlıtuğ'un yargılandığı sahte fatura davasında ne oldu? Kıvanç Tatlıtuğ'un yargılandığı sahte fatura davasına babası da katılıyor mu? Sahte fatura kullandığı iddiasıyla yargılanan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un hakkında 10 yıla kadar hapis isteniyor. Daaya Tatlıtuğ'un mali işleriyle ilgilenen babası da dahil edilirken Kıvanç Tatlıtuğ'un yargılandığı sahte fatura davasında ne oldu, merak edildi.

2012 ve 2013 yılları arasında sahte fatura kullandığı iddiasıyla hakkında dava açılan Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ hakkında 10 yıla kadar hapis isteniyor. Peki, Kıvanç Tatlıtuğ'un yargılandığı sahte fatura davasında ne oldu? Kıvanç Tatlıtuğ'un yargılandığı sahte fatura davasına babası da katılıyor mu?

KIVANÇ TATLITUĞ'UN YARGILANDIĞI SAHTE FATURA DAVASINDA NE OLDU?

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un, 2012 ve 2013 yılları arasında sahte fatura kullandığı iddiasıyla "vergi usul kanuna muhalefet" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ katılmazken, Tatlıtuğ'un avukatı Bumin Doğrusöz ve İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı avukatı Elif Karahan salonda hazır bulundu.

KIVANÇ TATLITUĞ'UN YARGILANDIĞI SAHTE FATURA DAVASINA BABASI DA KATILIYOR MU?

Mahkeme hakimi, sanık avukatına tanıklarını hazır etmeleri için süre vererek duruşmayı erteledi. Davanın bir sonraki celsesinde Kıvanç Tatlıtuğ'un mali işleriyle ilgilenen babası Erdem Tatlıtuğ'un tanık olarak dinleneceği öğrenildi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kıvanç Tatlıtuğ'un Pendik Vergi Dairesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Bağımsız Manken ve Modellerin Faaliyetleri isimli şahıs işletmesinin sahibi olduğu belirtildi. Bu işletmenin 2012 ve 2013 vergi dönemiyle ilgili yapılan incelemede ticari faaliyette bulunmamasına rağmen ticari faaliyette bulunmuş gibi bazı danışmanlık şirketleri tarafından düzenlenen sahte faturaları kendi defter ve kayıtlarına işlemek suretiyle kullandığı kaydedildi.

Kıvanç Tatlıtuğ'un bu işlemi bilerek ve isteyerek gerçekleştirdiği, gerçek bir ticari faaliyetinin bulunmamasına rağmen sahte fatura ve irsaliyeleri ticari kayıtlarına işleyerek vergi zararına neden olduğu kaydedildi. Tatlıtuğ'un "vergi usül kanununa muhalefet" suçundan toplamda 6 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.