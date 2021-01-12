Kıvanç Tatlıtuğ'un partneri belli oldu
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Kıvanç Tatlıtuğ'un partneri belli oldu

12.01.2021 01:14 | Son Güncelleme: 12.01.2021 01:18
Kıvanç Tatlıtuğ'un partneri belli oldu

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Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kıvanç Tatlıtuğ'un kod adı "Bir Denizaltı Hikayesi" olan yeni dizisinin 30 Ocak'ta sete çıkması planlanıyor.Tolga Karaçelik ile Umut Aral'ın yöneteceği OGM Medya imzalı dizide Tatlıtuğ'un partneri merak konusu olmuştu. Arman adlı bir denizaltı araştırmacısını canlandıracak olan yakışıklı oyuncuya başrolde Özge Özpirinçci eşlik edecek. Özpirinçci dizide Defne rolüne hayat verecek. Dizi güneş ışınlarının insanları öldürmesiyle başlayan bir kaos ortamını konu alacak.

Kaynak: Snob Magazin

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