Kıvanç Tatlıtuğ'un korona virüs testi negatif çıktı
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Kıvanç Tatlıtuğ, Twitter, Güncel

Kıvanç Tatlıtuğ'un korona virüs testi negatif çıktı

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Twitter'dan yaptığı paylaşımla yeni tip korona virüs (Covid-19) testinin negatif çıktığını duyurdu.

01.04.2020 22:05 | Son Güncelleme: 01.04.2020 22:05
Kıvanç Tatlıtuğ'un korona virüs testi negatif çıktı

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Twitter'dan yaptığı paylaşımla yeni tip korona virüs (Covid-19) testinin negatif çıktığını duyurdu.

Sağlık problemleri nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yeni tip korona virüs nedeniyle müşahede altına alınan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili paylaşımda bulundu. Korona virüs testinin negatif çıktığını açıklayan Tatlıtuğ, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile geldiğim hastanede, yapılan tetkikler sonucunda akciğerimde küçük bir alanda zatürre odağı tespit edildi. Bununla ilgili olarak takip ve tedavi altına alındım. Bugün Covid-19 test sonucumun negatif geldiğini öğrendim.Yarın yapılacak son kontrollerim sonucuna göre gerekirse evde takip ve tedavime karar verilecektir. Ülkemizde özellikle bu dönemde yoğun mesai harcayan sağlık personellerine çok teşekkür ediyor, başta Covid-19 ile mücadele eden hastalar olmak üzere tüm hastalara Allah'tan şifa diliyorum. Dualarımız sizinle. Ben iyiyim, ilginize teşekkür ederim."

(İHA)

Kaynak: İHA

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