Kıvanç Tatlıtuğ Özge Özpirinççi yeni dizisi nedir? Neftlix'in yeni Türk dizisinin adı nedir?
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Kıvanç Tatlıtuğ Özge Özpirinççi yeni dizisi nedir? Neftlix'in yeni Türk dizisinin adı nedir?

12.01.2021 15:23 | Son Güncelleme: 12.01.2021 15:27
Kıvanç Tatlıtuğ Özge Özpirinççi yeni dizisi nedir? Neftlix'in yeni Türk dizisinin adı nedir?

Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projesi gündem olmaya devam ediyor. Kıvanç Tatlıtuğ'a eşlik edecek isim de Özge Özpirinççi oldu. Peki, Kıvanç Tatlıtuğ Özge Özpirinççi yeni dizisi nedir? Neftlix'in yeni Türk dizisinin adı nedir?

Netflix, Türk yapımı dizilere yer vermeye devam ediyor. Son olarak Atiye ve Bir Başkadır ile büyük ilgi toplayan Netflix dizileri 190 ülkede yayınlanıyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projesi uzun süredir bekleniyordu. Peki, Kıvanç Tatlıtuğ Özge Özpirinççi yeni dizisi nedir? Neftlix'in yeni Türk dizisinin adı nedir?

KIVANÇ TATLITUĞ ÖZGE ÖZPİRNÇÇİ YENİ DİZİSİ NEDİR?

Tolga Karaçelik ile Umut Aral'ın yöneteceği OGM Medya imzalı dizide Tatlıtuğ'un partneri merak konusu olmuştu. Arman adlı bir denizaltı araştırmacısını canlandıracak olan yakışıklı oyuncuya başrolde Özge Özpirinçci eşlik edecek. Özpirinçci dizide Defne rolüne hayat verecek.

Kıvanç Tatlıtuğ'un kod adı "Bir Denizaltı Hikâyesi" olan yeni dizisinin 30 Ocak'ta sete çıkması planlanıyor.

BİR DENİZALTI HİKAYESİ KONUSU NEDİR?

Dünyayı vuran bir doğa felaketinin sonucunda, Arman ve bilim ekibinin hayatta kalmak için bir askeri denizaltısına binmesi gerekir. Arman ve ekibi, neler olup bittiğini anlamaya çalışırken bir yandan da bu askeri denizaltının gerçek görevinin ne olduğunu araştırır. Her şeyin sonunda kendini, ekibini ve aslında çok daha fazlasını kurtarma yolunda başarılı olabilecek miydi?

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