Kıvanç Tatlıtuğ, Maslak Oto Sanayi Sitesi'nde işe başladı! Kıvanç Tatlıtuğ, Maslak Oto Sanayi Sitesi'nde açtığı tamirhanede otomobil modifiye etmeye başladı.

Hürriyet'ten Mehmet Üstaünda'ın haberine göre; Kıvanç Tatlıtuğ, hem doğa hem de otomobil tutkusuyla biliniyor. Öyle ki geniş bir otomobil ve motosiklet koleksiyonu olan Tatlıtuğ'un en büyük hobilerinden biri, araba modifiye etmekmiş. Bu tutkusunun peşinden giden yakışıklı oyuncu, Maslak Oto Sanayi Sitesi'nde bir tamirhane açmış. Burada modifiye işleriyle bizzat ilgilenen ünlü oyuncu, hem kendisi için farklı dönemlere ait otomobiller topluyormuş hem de yakın dostlarına yardımcı oluyormuş.Bu arada Kıvanç Bey, koleksiyonuna bir "yakışıklı" daha eklemiş! 1970 model bir Chevrolet Monte Carlo satın alan Tatlıtuğ, tam bir klasik olan otomobile 500 bin TL ödemiş.