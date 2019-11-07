Kıvanç Tatlıtuğ Magazin Gazetecilerine özel teşekkür etti. | Bensu Soral,Serenay Sarıkaya
CANLI YAYIN: Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da açıklamalarda bulunuyor

Kıvanç Tatlıtuğ Magazin Gazetecilerine özel teşekkür etti. | Bensu Soral,Serenay Sarıkaya

Kıvanç Tatlıtuğ En İyi Erkek Sinema Oyuncu, Alice en iyi müzikal,Bensu Soral En İyi Kadın Sinema Oyuncusu ödülünü alanlar arasında.

07.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:46

Kıvanç Tatlıtuğ En İyi Erkek Sinema Oyuncu, Alice en iyi müzikal,Bensu Soral En İyi Kadın Sinema Oyuncusu ödülünü alanlar arasında.

Bensu Soral ,Serenay Sarıkaya, Şükrü Özyıldız, Mustafa Ceceli,Merve Dizdar,Çağlar Ertuğrul



VİDEO: Kıvanç Tatlıtuğ Magazin Gazetecilerine özel teşekkür etti. | Bensu Soral,Serenay Sarıkaya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.