Kıvanç Tatlıtuğ ilk kez anlattı: Evde kuzu besledik! - Haberler Magazin
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Kıvanç Tatlıtuğ ilk kez anlattı: Evde kuzu besledik!

Hürriyet - Haberler | Magazin
Kıvanç Tatlıtuğ ilk kez anlattı: Evde kuzu besledik!

Oyuncu, gelecek nesillere daha yaşanılır bir dünya bırakmak için sorumluluk alınması gerektiğini belirterek şöyle konuştu: "Alışkanlıklarımızı, iş yapma, üretim ve tüketim biçimlerimizi gözden geçirmemiz gerekiyor.

Oyuncu, gelecek nesillere daha yaşanılır bir dünya bırakmak için sorumluluk alınması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

"Alışkanlıklarımızı, iş yapma, üretim ve tüketim biçimlerimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. Bir aktör olarak verebileceğim en büyük desteğin; bu konuda atılan adımların daha geniş kitlelere yayılmasına yardımcı olmak olduğunu düşünerek, ben de elimden geleni yapıyorum."

AHTAPOTLARLA SOHBET ETTİK

Toplantıda muhabirlerle sohbet eden Kıvanç Tatlıtuğ, çocukluğunda baba evinde kuzu beslediklerini açıkladı: "Babam eve bir gün yavru kuzu getirdi. Dördüncü kattaki evimizde baktık ona."

Deniz tutkunu oyuncu, mavi sularda yaşadığı unutamadığı bir anısını da paylaştı:

KARS YOLCUSU

Kıvanç Tatlıtuğ, Settar Tanrıöğen'le rol alacağı "Aşıklar Bayramı" filmi için Kars'a gideceğini söyledi: "Yarın (bugün) yolculuk var. Bir baba-oğul hikayesini anlatacağız. İzleyenler ağlayacak."

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Haber: Kıvanç Tatlıtuğ ilk kez anlattı: Evde kuzu besledik! - Haberler Magazin
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