Kıvanç Tatlıtuğ için organik seferberliği
03.05.2020 16:44 | Son Güncelleme: 03.05.2020 16:44
Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ'un zatürre olmasının ardından evde 'organik seferberlik' ilan etti. Gözde çift; Sivas'tan arı sütü ve bal, Gökçeada'daki taş değirmenlerde yapılan buğdaydan ekmek tüketiyor. Sofralarından da ilikli kemik suyu eksik olmuyor
Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz ay Covid-19 şüphesiyle hastaneye kaldırılmış ancak 36 yaşındaki oyuncunun zatürre olduğunu öğrenmişti. Eşinin rahatsızlığıyla yakışıklı oyuncunun üzerine iyice titreyen Başak Dizer Tatlıtuğ da adeta evde 'organik seferberlik' ilan etti. Sağlıklı yaşamı bir yaşam biçimi haline getiren güzel stil danışmanı, tamamen organik beslenmeye yöneldi.& ;
Kaynak: Snob Magazin