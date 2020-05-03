Kıvanç Tatlıtuğ için organik seferberliği

Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ'un zatürre olmasının ardından evde 'organik seferberlik' ilan etti. Gözde çift; Sivas'tan arı sütü ve bal, Gökçeada'daki taş değirmenlerde yapılan buğdaydan ekmek tüketiyor. Sofralarından da ilikli kemik suyu eksik olmuyor