Kıvanç Tatlıtuğ hakaret eden takipçisini affetmedi
13.12.2020 15:00 | Son Güncelleme: 13.12.2020 15:04
Oyuncunun bu paylaşımı sonrasında Seyit Ş., "Hiçbir mecrada halk için mücadele vermeyen, sadece yakışıklı olduğu için beyinsizler tarafından çok sevilen bir sanatçı bozuntususun..." şeklinde hakaretlerde bulundu.
Oyuncunun bu paylaşımı sonrasında Seyit Ş., "Hiçbir mecrada halk için mücadele vermeyen, sadece yakışıklı olduğu için beyinsizler tarafından çok sevilen bir sanatçı bozuntususun…" şeklinde hakaretlerde bulundu. Tatlıtuğ'un şikayeti üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.(Günaydın)
Kaynak: Hürriyet