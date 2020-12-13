Kıvanç Tatlıtuğ hakaret eden takipçisini affetmedi

Oyuncunun bu paylaşımı sonrasında Seyit Ş., "Hiçbir mecrada halk için mücadele vermeyen, sadece yakışıklı olduğu için beyinsizler tarafından çok sevilen bir sanatçı bozuntususun..." şeklinde hakaretlerde bulundu.

Oyuncunun bu paylaşımı sonrasında Seyit Ş., "Hiçbir mecrada halk için mücadele vermeyen, sadece yakışıklı olduğu için beyinsizler tarafından çok sevilen bir sanatçı bozuntususun…" şeklinde hakaretlerde bulundu. Tatlıtuğ'un şikayeti üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.(Günaydın)

Kaynak: Hürriyet