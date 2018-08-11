Kıvanç Tatlıtuğ, Eşi Başak Dizer ile Deniz Kaplumbağalarının İmdadına Yetişti

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, marka yüzü olduğu Mavi Jeans, 2014'ten beri 'Ekolojik Araştırmalar Derneği' ile 'Indigo Turtles' adlı bir proje kapsamında eşi Başak dizer ile örnek bir etkinliğe imza attı.

CARETTA CARETTA'LARI KORUMA ALTINA ALAN PROJEDE YER ALDILAR

Projenin amacı nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağalarını (Caretta Caretta) koruma altına almak. Bu sayede her yıl 15 bin yavru kurtarılıyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer proje kapsamında Antalya-Belek'teki 'Indigo Turtles' kampına katıldı. Oyuncunun heyecanı ve hevesi dikkat çekti.

YAVRULARI TEK TEK YUVALARINDAN ÇIKARTIP DENİZE UĞURLADILAR

Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer 2 günlük kampta kumsaldaki 64 yavru kaplumbağayı tek tek yuvalarından çıkarıp denize uğurladı. Başak Dizer bu anları Instagram'dan paylaştı. Gönüllülerin kurduğu kamplar sayesinde kaplumbağa yumurtaları dış faktörlerden korunuyor, yavruların denize ulaşması sağlanıyor.