Kıvanç Tatlıtuğ, Eşi Başak Dizer ile Deniz Kaplumbağalarının İmdadına Yetişti
Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer ile nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağalarının denize ulaşması için seferber oldu. Güzel görüntülerin oluştuğu atmosferi, Başak Dizer sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, marka yüzü olduğu Mavi Jeans, 2014'ten beri 'Ekolojik Araştırmalar Derneği' ile 'Indigo Turtles' adlı bir proje kapsamında eşi Başak dizer ile örnek bir etkinliğe imza attı.
CARETTA CARETTA'LARI KORUMA ALTINA ALAN PROJEDE YER ALDILAR
Projenin amacı nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağalarını (Caretta Caretta) koruma altına almak. Bu sayede her yıl 15 bin yavru kurtarılıyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer proje kapsamında Antalya-Belek'teki 'Indigo Turtles' kampına katıldı. Oyuncunun heyecanı ve hevesi dikkat çekti.
YAVRULARI TEK TEK YUVALARINDAN ÇIKARTIP DENİZE UĞURLADILAR
Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer 2 günlük kampta kumsaldaki 64 yavru kaplumbağayı tek tek yuvalarından çıkarıp denize uğurladı. Başak Dizer bu anları Instagram'dan paylaştı. Gönüllülerin kurduğu kamplar sayesinde kaplumbağa yumurtaları dış faktörlerden korunuyor, yavruların denize ulaşması sağlanıyor.
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aman millet ac kalsin dolar firlasin ne olcak yeterki deniz kaplumbaglari kurtulsun !!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bunuda buraya haber diye koyuyorlar ya.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Çok şükürCevap Yaz Yayından Kaldır
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hayvanlara gösterdiği ilgi alaka ve sevgiyi muhtaç zor durumda ve yaşam hakkı olan insanlara da göstermelerini bekliyoruz hayvanlar gibi insanlarda ölmesinCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Yakisir, cok iyi bir davranis. Helal olsun.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır