Kıvanç Tatlıtuğ ekranlara geri dönüyor! Kıvanç Tatlıtuğ hangi dizide oynayacak?
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Kıvanç Tatlıtuğ ekranlara geri dönüyor! Kıvanç Tatlıtuğ hangi dizide oynayacak?

14.10.2020 16:09 | Son Güncelleme: 14.10.2020 16:12
Kıvanç Tatlıtuğ ekranlara geri dönüyor! Kıvanç Tatlıtuğ hangi dizide oynayacak?

Kıvanç Tatlıtuğ'un dizisi ne zaman başlayacak, konusu ne? Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarından ekrana uyarlanan Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda yapımları ile bilinen OGM Pictures, Kıvanç Tatlıtuğ'un kısa bir süre sonra ekranlarda olacağını bildirdi. Peki, Kıvanç Tatlıtuğ dizisinin konusu nedir?

Ekranlardan bir süredir uzak olan başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un OGM Pictures projesinde yer alacağı öğrenildi. Peki, Kıvanç Tatlıtuğ hangi dizide oynayacak? Şirketin Twitter adresinden yapılan paylaşım sonrası, ''yeni bir Gülseren Budayıcıoğlu uyarlaması mı geliyor?'' sorusu akıllara geldi.

KIVANÇ TATLITUĞ HANGİ DİZİDE OYNAYACAK?

OGM Pictures'ın Twitter adresinden yapılan paylaşımda, Kıvanç Tatlıtuğ'un bir OGM yapımı ile yeniden ekranlara döneceği öğrenildi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarından ekrana uyarlanan Masumlar Apartmanı ile Kırmızı Oda'nın ardından başka bir proje hazırlığında olan OGM Pictures'ın sıradaki Budayıcıoğlu uyarlama dizisi için Kıvanç Tatlıtuğ'u seçtiği öne sürüldü. Kral Kaybederse ve Camdaki Kız kitaplarından birinin dizi olarak ekrana gelmesi bekleniyor. Ancak henüz Tatlıtuğ'un hangi dizide, ne karakterde oynayacağı konusunda açıklama yapılmadı.

Kıvanç Tatlıtuğ ekranlara geri dönüyor! Kıvanç Tatlıtuğ hangi dizide oynayacak?

KIVANÇ TATLITUĞ'UN DİZİSİ NE ZAMAN?

Şirketin, Kıvanç Tatlıtuğ ile yeni bir proje hayata geçiriyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarından uyarlanması beklenen dizinin 2021 yılında izleyici ile buluşacağı düşünülüyor.

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