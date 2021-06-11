Kıvanç Tatlıtuğ baba mı oluyor?

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'le ilgili güzel iddia… Dedikodulara göre 44 yaşındaki Dizer'in hamilelik haberi ünlü çifti sevince boğdu… İkili, bu mutlu haberi şimdilik kimseyle paylaşmadı.

Takvim'de yer alan habere göre; Mutlu evlilikleri ve kariyerlerindeki başarılarıyla magazin dünyasının en örnek çiftleri arasında yer alan Başak Dizer Tatlıtuğ ile Kıvanç Tatlıtuğ hakkında 'tatlı' bir iddia ortaya atıldı. Dedikodulara göre; birkaç yıldır bebek sahibi olmayı çok arzulayan ünlü çift, sonunda bu hayallerine kavuştu. 44 yaşındaki Dizer'in hamile olduğu iddia edildi.

Kaynak: Snob Magazin