Kıvanç Nalça'nın "Yanan" adlı sergisi 25 Ocak'ta açılacak

Kıvanç Nalça'nın kişisel sergisi "Yanan", Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Geçen yıl eylül, ekim, kasım ve aralıkta İstanbul'daki farklı sanat galerilerde bir bölümü sergilenen eserler, bütün bir koleksiyon olarak 25 Ocak'ta ziyarete açılacak.

Nalça'nın 2021'de yaşanan orman yangınlarından etkilenerek ürettiği eserlerin tamamı, hafta içi 10.00-17.00 saatleri arasında görülebilecek.

Farklı malzeme, kompozisyon ve yaklaşımlarla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan sanatçının özgün eserlerinin yer alacağı sergi, 11 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak.